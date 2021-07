La Commissione Europea ha annunciato di aver consegnato ai paesi membri dosi sufficienti per vaccinare il 70 per cento della popolazione adulta dell’UE (Di sabato 10 luglio 2021) La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato sabato che la Commissione ha consegnato agli stati membri dosi sufficienti per vaccinare con ciclo completo almeno il 70 per cento della popolazione adulta, percentuale molto citata dai media Leggi su ilpost (Di sabato 10 luglio 2021) La presidente, Ursula von der Leyen, hasabato che lahaagli statipercon ciclo completo almeno il 70 per, percentuale molto citata dai media

Advertising

rtl1025 : ?? 'Il cuore' della presidente della Commissione europea, Ursula #VonderLeyen, 'è con la squadra azzurra'. Alla fin… - sbonaccini : L’Emilia-Romagna è la regione più innovativa d’Italia e tra le più performanti in Europa, secondo il Report biennal… - ladyonorato : Pare sia stata una “svista” del servizio traduzioni della Commissione Europea. Ho chiesto formalmente la rettifica… - ilpost : RT @konrad_ilpost: La Commissione Europea ha annunciato di aver consegnato ai paesi membri dosi sufficienti per vaccinare il 70 per cento d… - konrad_ilpost : La Commissione Europea ha annunciato di aver consegnato ai paesi membri dosi sufficienti per vaccinare il 70 per ce… -