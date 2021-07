La Basilicata senza medici: troppi pensionati, pochi ricambi (Di sabato 10 luglio 2021) Basilicata alla disperata ricerca di medici di famiglia. Aspettando gli effetti del nascente corso di studi di medicina all'Università lucana (l'attività didattica comincerà il prossimo anno ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 10 luglio 2021)alla disperata ricerca didi famiglia. Aspettando gli effetti del nascente corso di studi dina all'Università lucana (l'attività didattica comincerà il prossimo anno ...

Se si proiettasse il fenomeno a dieci anni (al 2028) i medici che chiuderanno l'ambulatorio in Basilicata, secondo dati della Fimmg (Federazione italiana medici di medicina generale), superano gli ...

Monoclonali, 6.198 curati in Italia: prescrizioni raddoppiate in 7 giorni ...in Italia per persone particolarmente fragili con infezione recente da Sars - CoV - 2 e senza ... Si collocano sopra la media nazionale Calabria (3,2%), Veneto (2,6%), Basilicata e Toscana (1,8%), ...

Basilicata alla disperata ricerca di medici di famiglia. Aspettando gli effetti del nascente corso di studi di Medicina all'Università lucana (l'attività didattica comincerà il prossimo anno ...

Braia: ‘Collegamento ferroviario verso la dorsale adriatica, Matera e la sua provincia non piegheranno la testa’ MATERA – “A quanto pare e a quanto si legge, è stata umiliata e totalmente omessa la posizione presa dal Consiglio Regionale della Basilicata approvando la risoluzione e dai consiglieri provinciali di ...

