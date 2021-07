Katia Serra, voce della finale degli Europei 2020: il calcio è (anche) donna (Di sabato 10 luglio 2021) Katia Serra sarà la voce della finale degli Europei 2020, che di fatto entrano di diritto nella storia: non solo vedremo l’Italia disputare l’ultima, importante partita contro l’Inghilterra per aggiudicarsi l’ambito titolo, ma ascolteremo la prima telecronista impegnata a commentare una finale degli Azzurri. Il calcio è anche donna e Katia Serra ne è un fulgido esempio. Oggi è una commentatrice Rai e Sky, ma la sua passione per questo ... Leggi su dilei (Di sabato 10 luglio 2021)sarà la, che di fatto entrano di diritto nella storia: non solo vedremo l’Italia disputare l’ultima, importante partita contro l’Inghilterra per aggiudicarsi l’ambito titolo, ma ascolteremo la prima telecronista impegnata a commentare unaAzzurri. Ilne è un fulgido esempio. Oggi è una commentatrice Rai e Sky, ma la sua passione per questo ...

