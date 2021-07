Katia Serra, la prima donna a commentare una finale dell’Italia in tv (Di sabato 10 luglio 2021) Una voce femminile accompagnerà quella di Stefano Bizzotto, designato dalla Rai come telecronista per la finale di domani tra Italia e Inghilterra in seguito alla positività di Alberto Rimedio. È quella di Katia Serra, la prima donna col microfono in una finalissima della Nazionale italiana. Domani sera alle 21 entrerà nella storia in coincidenza col fischio d’inizio dell’atto conclusivo di Euro 2020 a Wembley. La decisione è arrivata dai vertici di Viale Mazzini per sostituire Rimedio e Di Gennaro, visto che anche quest’ultimo, commentatore tecnico, è stato posto in isolamento per essere stato a contatto ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 10 luglio 2021) Una voce femminile accompagnerà quella di Stefano Bizzotto, designato dalla Rai come telecronista per ladi domani tra Italia e Inghilterra in seguito alla positività di Alberto Rimedio. È quella di, lacol microfono in una finalissima della Nazionale italiana. Domani sera alle 21 entrerà nella storia in coincidenza col fischio d’inizio dell’atto conclusivo di Euro 2020 a Wembley. La decisione è arrivata dai vertici di Viale Mazzini per sostituire Rimedio e Di Gennaro, visto che anche quest’ultimo, commentatore tecnico, è stato posto in isolamento per essere stato a contatto ...

