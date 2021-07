Kane | nemico pubblico n 1

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 10 luglio 2021) Un’arma letale nelle mani del ct Southgate. Harry, soprannominato per assonanza ‘Hurricane’, ovvero uragano, è la star indiscussa dell’Inghilterra che sfiderà l’Italia di Mancini a Wembley per lo scettro di Euro2020. Ventisette anni, londinese di nascita con una ‘faccia da cinema’ e quel fiuto del gol che solo i grandi bomber possono vantare, il capitano dei Tre Leoni è il terminale di una nazionale che non può fare a meno del suo carisma. mc/mrv/red su Il Corriere della Città.