Kane: “Domani l’eccitazione sarà alle stelle. Non c’è posto migliore di Wembley” (Di sabato 10 luglio 2021) Harry Kane, attaccante dell’Inghilterra, a Uefa.com, si è soffermato sulla finale di Domani contro l’Italia. “Giocare a Wembley rende l’occasione ancora più importante e speciale. Ci saranno i nostri tifosi a cantare e incoraggiarci e l’energia sarà incredibile. Non c’è posto migliore di Wembley per vincere il nostro secondo trofeo. l’eccitazione sarà alle stelle, ma anche la tensione. Si tratta solo di scendere in campo, tirare fuori tutta la carica dello stadio e usarla a nostro vantaggio”. Poi ha ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 10 luglio 2021) Harry, attaccante dell’Inghilterra, a Uefa.com, si è soffermato sulla finale dicontro l’Italia. “Giocare arende l’occasione ancora più importante e speciale. Ci saranno i nostri tifosi a cantare e incoraggiarci e l’energiaincredibile. Non c’èdiper vincere il nostro secondo trofeo., ma anche la tensione. Si tratta solo di scendere in campo, tirare fuori tutta la carica dello stadio e usarla a nostro vantaggio”. Poi ha ...

Advertising

cenciokcab : parlando seriamente per me domani finisce 2-0 inghilterra, kane e mount - Daniele91Nap : Pure se non azzecco il risultato l'importante che porti bene Domani #Ita #eng 4-1 #Immobile #Kane… - catjolras : MANIFESTANDO IL MASTODONTICO NASO DI CHIELLINI SBATTUTO SU HARRY KANE DOMANI - chechcc : abbiamo numero, contatto mail insomma qualcosa per contattare la madre di lukaku? serve un rito voodoo contro sterl… - napolista : L’attaccante dell’Inghilterra all’Uefa: “Sono ottimi difensori, veri guerrieri. Se vuoi essere il migliore devi aff… -