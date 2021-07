Kane: «Contro Bonucci e Chiellini sarà una grande battaglia. Possiamo fare la storia» (Di sabato 10 luglio 2021) Harry Kane ha parlato ai microfoni di Sky Sport della finale di domani Contro l’Italia: le parole dell’attaccante inglese Harry Kane, attaccante e capitano dell’Inghilterra, ha parlato così in vista della finale di domani. FINALE – «Ovviamente vincere il Mondiale è stato un risultato fantastico, come squadra come nazione, i tifosi sono sempre con noi. A ogni torneo ci hanno sempre supportato, ora abbiamo l’opportunità di fare ancora di più la storia. I nostri genitori, i nostri familiari non hanno mai visto l’Inghilterra in una finale (Europea) prima d’ora, è la prima volta per la nostra Nazione. È un ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 luglio 2021) Harryha parlato ai microfoni di Sky Sport della finale di domanil’Italia: le parole dell’attaccante inglese Harry, attaccante e capitano dell’Inghilterra, ha parlato così in vista della finale di domani. FINALE – «Ovviamente vincere il Mondiale è stato un risultato fantastico, come squadra come nazione, i tifosi sono sempre con noi. A ogni torneo ci hanno sempre supportato, ora abbiamo l’opportunità diancora di più la. I nostri genitori, i nostri familiari non hanno mai visto l’Inghilterra in una finale (Europea) prima d’ora, è la prima volta per la nostra Nazione. È un ...

