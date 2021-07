Kamara Milan: il Marsiglia fissa il prezzo. Tutti i dettagli (Di sabato 10 luglio 2021) Secondo quanto riportato da L’Equipe, il Milan segue Boubacar Kamara, per il quale il Marsiglia chiede 15 milioni di euro Il Milan ha messo gli occhi su Boubacar Kamara, centrocampista classe ’99 del Marsiglia. Il giocatore è una delle principali pedine con cui il club francese può monetizzare per le sue operazioni di mercato. Secondo quanto riportato da L’Equipe, l’OM per lui potrebbe accettare un’offerta pari a 15 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 luglio 2021) Secondo quanto riportato da L’Equipe, ilsegue Boubacar, per il quale ilchiede 15 milioni di euro Ilha messo gli occhi su Boubacar, centrocampista classe ’99 del. Il giocatore è una delle principali pedine con cui il club francese può monetizzare per le sue operazioni di mercato. Secondo quanto riportato da L’Equipe, l’OM per lui potrebbe accettare un’offerta pari a 15 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

