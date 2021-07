Kabul insegna che la democrazia non si esporta come scarpre Nike (Di sabato 10 luglio 2021) La democrazia, secondo Robert Conquest, non è tanto un insieme di regole quanto una disposizione d’animo. Credo stia tutto qui il fallimento di americani e alleati in Afghanistan. Le truppe si ritirano senza condizioni, primo segnale di fallimento, e in coda alle truppe – come ha raccontato in settimana il Wall Street Journal – seguono scrittori, drammaturghi, registi, musicisti, giornalisti, studenti, interpreti, funzionari, l’intera burocrazia che ha collaborato con gli Stati Uniti al tentativo chimerico di fare dell’Afghanistan un’appendice democratica dell’Occidente liberale. Secondo, drammatico, definitivo segnale del fallimento. Ricorda Daniele ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 10 luglio 2021) La, secondo Robert Conquest, non è tanto un insieme di regole quanto una disposizione d’animo. Credo stia tutto qui il fallimento di americani e alleati in Afghanistan. Le truppe si ritirano senza condizioni, primo segnale di fallimento, e in coda alle truppe –ha raccontato in settimana il Wall Street Journal – seguono scrittori, drammaturghi, registi, musicisti, giornalisti, studenti, interpreti, funzionari, l’intera burocrazia che ha collaborato con gli Stati Uniti al tentativo chimerico di fare dell’Afghanistan un’appendice democratica dell’Occidente liberale. Secondo, drammatico, definitivo segnale del fallimento. Ricorda Daniele ...

