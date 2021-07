Juventus Training Campa a Zafferana Etna | unica tappa siciliana

(Di sabato 10 luglio 2021) 'Migliorare le proprie abilità tecniche all'insegna del divertimento e delle nuove amicizie'. È con questo spirito che torna in Sicilia, per il secondo anno consecutivo aEtnea, come...

È con questo spirito che torna in Sicilia, per il secondo anno consecutivo a Zafferana Etnea, come unica tappa dell'isola, loCamp, ospite dell'impianto sportivo 'Franco Lagona'. ...È con questo spirito che torna in Sicilia, per il secondo anno consecutivo a Zafferana Etnea, come unica tappa dell'isola, loCamp, ospite dell'impianto sportivo "Franco Lagona". ...“Migliorare le proprie abilità tecniche all’insegna del divertimento e delle nuove amicizie”. È con questo spirito che torna in Sicilia, per il secondo anno consecutivo a Zafferana Etnea, come unica t ...Martedì 13 luglio 2021 alle ore 14.00, presso la sala conferenza dello Juventus Training Centre di Vinovo, si terrà la conferenza stampa di presentazione di Joe Montemurro, nuovo allenatore delle ...