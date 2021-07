Juve prima nei gol europei. Ed ecco perché Ronaldo tifa Italia

(Di sabato 10 luglio 2021) Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini avranno un tifoso in più nella finale dell'Europeo, diciamo particolarmente interessato al di là dell'amicizia in bianconero. Sarà anche vero, come dice lui, che ...

... ma stavolta ha bisogno che una spintarella, o meglio ancora una marcatura come si deve, ce la mettano i due compagni alla: CR7 in questo momento è il capocannoniere di Euro2020 ex aequo con ...