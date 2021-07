Judith Butler, la papessa Zan (Di sabato 10 luglio 2021) I suoi testi sono astrusi, un verbiage indecifrabile, ma l’impatto del suo pensiero è impressionante e coinvolgente. E’ la professoressa di Berkeley che ha cambiato radicalmente il discorso sulla differenza e l’identità di genere, compresa l’Italia con la legge Zan. Fa il pieno di studenti e le sue idee sono state citate e attaccate anche dall’allora cardinale Joseph Ratzinger nel 2004. In due libri dei primi anni Novanta, Judith Butler ha presentato una nuova concezione del gender. C’è una moltitudine aperta di generi che non sono vincolati alla distinzione biologica tra donne e uomini. Il sesso per Butler non è un fatto anatomico, ma ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 10 luglio 2021) I suoi testi sono astrusi, un verbiage indecifrabile, ma l’impatto del suo pensiero è impressionante e coinvolgente. E’ la professoressa di Berkeley che ha cambiato radicalmente il discorso sulla differenza e l’identità di genere, compresa l’Italia con la legge Zan. Fa il pieno di studenti e le sue idee sono state citate e attaccate anche dall’allora cardinale Joseph Ratzinger nel 2004. In due libri dei primi anni Novanta,ha presentato una nuova concezione del gender. C’è una moltitudine aperta di generi che non sono vincolati alla distinzione biologica tra donne e uomini. Il sesso pernon è un fatto anatomico, ma ...

Gio97380780 : RT @Gio97380780: JUDITH BUTLER. Filosofa post strutturalista. Non capisce niente di corpo umano, lo ristruttura a suo piacimento. Ovvero la… - Gio97380780 : JUDITH BUTLER. Filosofa post strutturalista. Non capisce niente di corpo umano, lo ristruttura a suo piacimento. Ov… - ilfoglio_it : La papessa Zan. La sua teoria è diventata battaglia politica in Italia. Judith Butler, la filosofa-star che ha lanc… - fudou_senpai : Judith Butler è la rovina di questo mondo - softestcler : judith butler ha preso le basi di christine delphy e poi ha buttato tutto nel cesso con la queer theory ?? -