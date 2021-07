Jessica Rossi: “Londra mi ha portato bene, spero sia lo stesso per Berrettini e la Nazionale” (Di sabato 10 luglio 2021) “Abitualmente non seguo il calcio, ma per la Nazionale faccio sempre un’eccezione. Ora siamo in ritiro a Lonato del Garda, ma domani guarderemo sia la finale di Wimbledon con Berrettini che quella di Euro 2020 fra Italia e Inghilterra”. Così la tiratrice azzurra Jessica Rossi, portabandiera dell’Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020, sulla doppia giornata da brividi per lo sport del Bel Paese nella “sua” Londra: “Per scaramanzia non dico nulla, ma spero che come Londra ha portato bene a me, ora accada altrettanto sia a Matteo che agli ... Leggi su sportface (Di sabato 10 luglio 2021) “Abitualmente non seguo il calcio, ma per lafaccio sempre un’eccezione. Ora siamo in ritiro a Lonato del Garda, ma domani guarderemo sia la finale di Wimbledon conche quella di Euro 2020 fra Italia e Inghilterra”. Così la tiratrice azzurra, portabandiera dell’Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020, sulla doppia giornata da brividi per lo sport del Bel Paese nella “sua”: “Per scaramanzia non dico nulla, mache comehaa me, ora accada altrettanto sia a Matteo che agli ...

Ultime Notizie dalla rete : Jessica Rossi Campionati Italiani Allievi: argento per Vanessa Talacci ... preceduta solo da Sara Fantini con 65,99 nel 2014, Lucilla Celeghini con 58,32 nel 2016 e Jessica Mazzola con 56,98 nel 2016. La gara si è decisa con questi lanci del 4° turno, Rossi 57,45 e ...

Le Olimpiadi di Tokyo si svolgeranno senza pubblico I portabandiera dell'Italia sono Elia Viviani e Jessica Rossi, rispettivamente ciclista e giocatrice di tiro a volo. Olimpiadi Tokyo 2020 senza pubblico Le gare si svolgeranno quindi, dal 23 luglio ...

