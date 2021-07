Italiano linciato in Honduras, la polizia arresta cinque persone (Di sabato 10 luglio 2021) La polizia onduregna ha fatto sapere di aver arrestato cinque persone sospettate di aver preso parte al linciaggio dell'Italiano Giorgio Scanu, accusato di aver ucciso un anziano vicino di casa a ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 10 luglio 2021) Laonduregna ha fatto sapere di avertosospettate di aver preso parte al linciaggio dell'Giorgio Scanu, accusato di aver ucciso un anziano vicino di casa a ...

