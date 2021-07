Italiano linciato in Honduras: cinque arresti. Il governo promette giustizia (Di sabato 10 luglio 2021) cinque arresti, in Honduras, da parte della polizia nei confronti di persone accusate di aver preso parte al linciaggio e all'uccisione dell'Italiano Giorgio Scanu, che ha coinvolto circa 600 persone armate di machete, bastoni e pietre a Santa Ana de Yusquare, nel sud del Paese centroamericano. Lo rende noto oggi, 10 luglio 2021, il governo di Tegucigalpa, citato dall'agenzia Reuters L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 10 luglio 2021), in, da parte della polizia nei confronti di persone accusate di aver preso parte al linciaggio e all'uccisione dell'Giorgio Scanu, che ha coinvolto circa 600 persone armate di machete, bastoni e pietre a Santa Ana de Yusquare, nel sud del Paese centroamericano. Lo rende noto oggi, 10 luglio 2021, ildi Tegucigalpa, citato dall'agenzia Reuters L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Corriere : Il lavoro perduto, il sogno di un ristorante: Giorgio, l’italiano morto linciato in Honduras - mas54 : RT @pazzoperrep: Straordinari per Mastrojack (@mas54) che oltre a smazzarsi per il terzo giorno consecutivo la morte di #JovenelMoise, gli… - TGEUR24 : ??++#Honduras: italiano linciato da 600 persone++ - FirenzePost : Italiano linciato in Honduras: cinque arresti. Il governo promette giustizia - qnazionale : Italiano linciato e ucciso in Honduras. Sardo, ex calciatore: era soprannominato 'Terrore' -