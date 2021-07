Italia sbarcata a Londra, domani la Finale contro l’Inghilterra. Oggi l’allenamento, c’è anche Spinazzola (Di sabato 10 luglio 2021) L’Italia è sbarcata a Londra, pronta per affrontare l’Inghilterra nella Finale degli Europei 2021 di calcio. La nostra Nazionale scenderà in campo domenica 11 luglio (ore 21.00) allo Stadio Wembley per incrociare i padroni di casa, sostenuti da 60.000 spettatori caldissimi. I ragazzi del CT Roberto Mancini dovranno firmare una vera e propria impresa in trasferta se vorranno alzare al cielo il trofeo continentale per la seconda volta nella storia dopo quello del 1968. Chiellini e compagni hanno tutte le carte in regola per poter firmare il colpaccio e hanno i mezzi per spaventare un avversario ostico e a ... Leggi su oasport (Di sabato 10 luglio 2021) L’, pronta per affrontarenelladegli Europei 2021 di calcio. La nostra Nazionale scenderà in campo domenica 11 luglio (ore 21.00) allo Stadio Wembley per incrociare i padroni di casa, sostenuti da 60.000 spettatori caldissimi. I ragazzi del CT Roberto Mancini dovranno firmare una vera e propria impresa in trasferta se vorranno alzare al cielo il trofeo continentale per la seconda volta nella storia dopo quello del 1968. Chiellini e compagni hanno tutte le carte in regola per poter firmare il colpaccio e hanno i mezzi per spaventare un avversario ostico e a ...

