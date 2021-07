Italia, la partenza per Londra: rituale confermato con Vialli – VIDEO (Di sabato 10 luglio 2021) Inizia la missione finale Euro 2020 per l’Italia di Roberto Mancini: alla partenza da Coverciano, confermata la scaramanzia – VIDEO L’Italia parte alla volta di Londra per la finale di Euro 2020 contro l’Inghilterra. Gli Azzurri sono partiti da Coverciano in pullman e si è ripetuto il rituale scaramantico delle prime gare. Infatti Vialli fu “dimenticato” in occasione delle prime uscite azzurre ed ora l’ex attaccante di Sampdoria e Juve è sempre l’ultimo a salire sul pullman, quando già tutti sono posizionati. #Nazionale La partenza degli #Azzurri da ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 luglio 2021) Inizia la missione finale Euro 2020 per l’di Roberto Mancini: allada Coverciano, confermata la scaramanzia –L’parte alla volta diper la finale di Euro 2020 contro l’Inghilterra. Gli Azzurri sono partiti da Coverciano in pullman e si è ripetuto ilscaramantico delle prime gare. Infattifu “dimenticato” in occasione delle prime uscite azzurre ed ora l’ex attaccante di Sampdoria e Juve è sempre l’ultimo a salire sul pullman, quando già tutti sono posizionati. #Nazionale Ladegli #Azzurri da ...

