Italia-Inghilterra | una storia di intrecci culturali e sportivi

Leggi su zon

(Di sabato 10 luglio 2021) Dall’Hamilton Crescent di Glasgow a Wembley, il Regno Unito del calcio e la sua migrazione in. Politica,e sport in un copione da oscar “God save the Queen” (testo e significato) ma non l’, almeno per questa settimana. Una finale che mette a confronto pagine di storie, fino ad arrivare al presente: monarchia (parlamentare) contro repubblica, pioggia contro sole. Certo hanno qualcosa in comune, come la nebbia e l’alcool, ma soprattutto la passione per il calcio. L’esordì con una maglia bianca, gli attuali colori dei nostri rivali, nel 1910, in onore della Pro Vercelli (squadra più forte ...