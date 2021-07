Italia-Inghilterra, telecronaca Rai della finale di EURO 2020 affidata a Stefano Bizzotto e Katia Serra (Di sabato 10 luglio 2021) Italia - EURO 2020 Rai Sport corre ai ripari dopo la positività al Covid di Alberto Rimedio e rivede la sua squadra di commentatori per la finale degli EUROpei di calcio Italia-Inghilterra, in programma domani sera alle 21.00 a Wembley. Saranno Stefano Bizzotto e Katia Serra, rispettivamente voce principale e di commento, a raccontare in postazione di telecronaca la diretta su Rai 1 della partita. La coppia, nel corso degli EUROpei, ha già commentato ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 10 luglio 2021)Rai Sport corre ai ripari dopo la positività al Covid di Alberto Rimedio e rivede la sua squadra di commentatori per ladeglipei di calcio, in programma domani sera alle 21.00 a Wembley. Saranno, rispettivamente voce principale e di commento, a raccontare in postazione dila diretta su Rai 1partita. La coppia, nel corso deglipei, ha già commentato ...

