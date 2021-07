Italia-Inghilterra su Rai1, il telecronista Alberto Rimedio ha il Covid. Chi lo sostituirà? Prima volta per una donna! (Di sabato 10 luglio 2021) Stefano Bizzotto e Katia Serra commenteranno Italia-Inghilterra, Finale degli Europei 2021 di calcio che andrà in scena domenica 11 luglio (ore 21.00) allo Stadio Wembley di Londra. La coppia sostituirà i titolari Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, fuori gioco a causa della positività del primo al Covid. Questa la scelta della Rai per la diretta tv su Rai 1 dell’attesissimo atto conclusivo della rassegna continentale che vedrà protagonista la nostra Nazionale. Il network pubblico ha puntato su un tandem già rodato, che ha svolto telecronache di eccellente livello proprio durante gli ... Leggi su oasport (Di sabato 10 luglio 2021) Stefano Bizzotto e Katia Serra commenteranno, Finale degli Europei 2021 di calcio che andrà in scena domenica 11 luglio (ore 21.00) allo Stadio Wembley di Londra. La coppiai titolarie Antonio Di Gennaro, fuori gioco a causa della positività del primo al. Questa la scelta della Rai per la diretta tv su Rai 1 dell’attesissimo atto conclusivo della rassegna continentale che vedrà protagonista la nostra Nazionale. Il network pubblico ha puntato su un tandem già rodato, che ha svolto telecronache di eccellente livello proprio durante gli ...

