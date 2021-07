Italia-Inghilterra, Southgate si appella allo "spirito di Dunkirk" (Di sabato 10 luglio 2021) Gareth Southgate si è rivolto allo “spirito di Dunkirk” per caricare gli inglesi prima della gara di domani contro l’Italia. Alla vigilia della prima finale della nazionale inglese dal 1966, il commissario tecnico ha tenuto un discorso ultra patriottico che ha fatto breccia in un paese in preda alla cosiddetta “Euro fever”. Per quanto le imprese degli Azzurri hanno sollevato gli spiriti in un’Italia reduce da diciotto mesi di pandemia, la reazione in Inghilterra è stata ancora più festosa ed entusiastica. I giornali inglesi, dai tabloid popolari ai broadsheet più ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 10 luglio 2021) Garethsi è rivoltodi” per caricare gli inglesi prima della gara di domani contro l’. Alla vigilia della prima finale della nazionale inglese dal 1966, il commissario tecnico ha tenuto un discorso ultra patriottico che ha fatto breccia in un paese in preda alla cosiddetta “Euro fever”. Per quanto le imprese degli Azzurri hanno sollevato gli spiriti in un’reduce da diciotto mesi di pandemia, la reazione inè stata ancora più festosa ed entusiastica. I giornali inglesi, dai tabloid popolari ai broadsheet più ...

