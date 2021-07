Italia Inghilterra, orari trasporto pubblico a Roma: bus, metro, treni, tutte le info (Di sabato 10 luglio 2021) In occasione della finale dell’Europeo tra Inghilterra e Italia sono state apportate delle modifiche straordinarie al piano dei trasporti pubblici a Roma. Dopo lo stop al maxischermo allo Stadio Olimpico di Roma la municipalizzata Atac ha diramato una nota per avvisare gli utenti circa orari e cambiamenti in merito ai percorsi di metro, bus e treni nel pre e post gara. Ricordiamo che la partita si giocherà domani, domenica 11 luglio 2021, alle 21.00. Leggi anche: Italia-Inghilterra, pronostici e quote scommesse: chi è la favorita per la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 10 luglio 2021) In occasione della finale dell’Europeo trasono state apportate delle modifiche straordinarie al piano dei trasporti pubblici a. Dopo lo stop al maxischermo allo Stadio Olimpico dila municipalizzata Atac ha diramato una nota per avvisare gli utenti circae cambiamenti in merito ai percorsi di, bus enel pre e post gara. Ricordiamo che la partita si giocherà domani, domenica 11 luglio 2021, alle 21.00. Leggi anche:, pronostici e quote scommesse: chi è la favorita per la ...

Advertising

antoguerrera : Il giornale indipendentista scozzese The National che tifa Italia. “Mancini, sei la nostra ultima speranza” Con… - EzioGreggio : Ecco l’arbitro di Italia-Inghilterra #ItaliaInghilterra #èluiononèlui - NicolaPorro : Brexit e squadre multietniche: contro la retorica che ci aspetta, comunque vada a finire Italia-Inghilterra. Il mio… - appartenendoti : RT @1DloveLouis_: ??DIFFONDETE ??L'Inghilterra ha barato alle semifinali contro la Danimarca mettendo in campo 2 palloni per fare 2 punti c… - paoloangeloRF : VIDEO. Italia-Inghilterra, gli Azzurri partono da Coverciano - Sky Sport -