Italia Inghilterra: occhio all’estremo cinismo dei Tre Leoni – ANALISI TATTICA (Di sabato 10 luglio 2021) Tra le principali caratteristiche cui l’Italia dovrà porre attenzione c’è senza dubbio il cinismo: l’Inghilterra crea poco ma finalizza moltoL’Italia in finale affronterà l’Inghilterra, un avversario diametralmente opposto alla Spagna. Se la squadra di Luis Enrique intendeva tenere palla per il più tempo possibile e schiacciare così l’avversario (cosa avvenuta in semifinale), l’Inghilterra è al contrario una formazione molto più minimalista. Ha una fase di possesso meno ambiziosa, che si prende pochi rischi, e non disdegna prolungate fasi di difesa posizionale. Basti pensare che ha finora ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 luglio 2021) Tra le principali caratteristiche cui l’dovrà porre attenzione c’è senza dubbio il: l’crea poco ma finalizza moltoL’in finale affronterà l’, un avversario diametralmente opposto alla Spagna. Se la squadra di Luis Enrique intendeva tenere palla per il più tempo possibile e schiacciare così l’avversario (cosa avvenuta in semifinale), l’è al contrario una formazione molto più minimalista. Ha una fase di possesso meno ambiziosa, che si prende pochi rischi, e non disdegna prolungate fasi di difesa posizionale. Basti pensare che ha finora ...

