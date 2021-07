Italia-Inghilterra, Leonardo Spinazzola vola a Londra con la Nazionale (FOTO) (Di sabato 10 luglio 2021) Dalle lacrime al sorriso, Leonardo Spinazzola è salito insieme a tutta la Nazionale sull’aereo verso Londra dove domani sera l’Italia sfiderà l’Inghilterra nella finale di Euro 2020. Dopo il gravissimo infortunio subito nei quarti contro il Belgio, l’esterno azzurro ha voluto ad ogni costo essere insieme ai compagni di squadra in queste ore davvero emozionanti. La FOTO di Spinazzola sull’aereo Good to have you on board, Leo Spinazzola #EURO2020 #ITA pic.twitter.com/QC7laF1Tqf — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 10, 2021 SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 10 luglio 2021) Dalle lacrime al sorriso,è salito insieme a tutta lasull’aereo versodove domani sera l’sfiderà l’nella finale di Euro 2020. Dopo il gravissimo infortunio subito nei quarti contro il Belgio, l’esterno azzurro ha voluto ad ogni costo essere insieme ai compagni di squadra in queste ore davvero emozionanti. Ladisull’aereo Good to have you on board, Leo#EURO2020 #ITA pic.twitter.com/QC7laF1Tqf — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 10, 2021 SportFace.

Advertising

antoguerrera : Il giornale indipendentista scozzese The National che tifa Italia. “Mancini, sei la nostra ultima speranza” Con… - EzioGreggio : Ecco l’arbitro di Italia-Inghilterra #ItaliaInghilterra #èluiononèlui - DiMarzio : #EURO2020 | #EuroFinal, brutte notizie per l'#ENG di #Southgate: #Foden non sarà disponibile contro l'Italia - pepeoswaldo : RT @doublegiem: Ho vissuto Milan-Lazio con Krunic e Kalulu titolari e Milan-Manchester con Castillejo numero 9, Italia-Inghilterra mi susci… - SalvatoreMaior3 : RT @SkySport: ULTIM'ORA EURO 2020 INGHILTERRA, INFORTUNIO AL GINOCCHIO PER FODEN L'attaccante a rischio per la finale con l'Italia #SkySpor… -