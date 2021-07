Italia Inghilterra: domani gli Azzurri si inginocchieranno insieme agli inglesi (Di sabato 10 luglio 2021) domani a Wembley l’Italia replicherà quanto fatto contro il Belgio e si inginocchierà prima del fischio d’inizio Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport l’Italia domani si inginocchierà insieme all’Inghilterra prima del fischio d’inizio della finale di Euro2020. La scelta degli Azzurri è stata accompagnata da una serie di polemiche nate dal fatto che contro il Galess solo mezza squadra si è inginocchiata. La squadra si è poi inginocchiata con il Belgio, ma non lo ha fatto con Austria e Spagna. domani si uniranno al gesto insieme ai ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 luglio 2021)a Wembley l’replicherà quanto fatto contro il Belgio e si inginocchierà prima del fischio d’inizio Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport l’si inginocchieràall’prima del fischio d’inizio della finale di Euro2020. La scelta degliè stata accompagnata da una serie di polemiche nate dal fatto che contro il Galess solo mezza squadra si è inginocchiata. La squadra si è poi inginocchiata con il Belgio, ma non lo ha fatto con Austria e Spagna.si uniranno al gestoai ...

