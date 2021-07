Italia-Inghilterra disturbata da formiche volanti? Annunciati grossi sciami a Wembley per la Finale (Di sabato 10 luglio 2021) Uno sciame di formiche volanti potrebbe invadere lo Stadio Wembley di Londra durante Italia-Inghilterra, Finale degli Europei 2021 di calcio in programma domenica 11 luglio (ore 21.00). Secondo quanto dichiarato da Adam Hart, professore di Comunicazione Scientifica del Gloucestershire, a Sky New, gli sciami visti nelle ultime ore attorno alla capitale britannica sarebbero soltanto l’inizio. Questi insetti sono infatti appena entrati nel periodo dell’accoppiamento che durerà fino a settembre e l’esperto ci ha scherzato in questo modo: “Se i calcoli sono corretti, domenica a ... Leggi su oasport (Di sabato 10 luglio 2021) Uno sciame dipotrebbe invadere lo Stadiodi Londra durantedegli Europei 2021 di calcio in programma domenica 11 luglio (ore 21.00). Secondo quanto dichiarato da Adam Hart, professore di Comunicazione Scientifica del Gloucestershire, a Sky New, glivisti nelle ultime ore attorno alla capitale britannica sarebbero soltanto l’inizio. Questi insetti sono infatti appena entrati nel periodo dell’accoppiamento che durerà fino a settembre e l’esperto ci ha scherzato in questo modo: “Se i calcoli sono corretti, domenica a ...

