Italia-Inghilterra, Bergomi: "Siamo grandi, dobbiamo giocare con coraggio" (Di sabato 10 luglio 2021) Intervenuto nel corso dello studio di Sky Sport, Beppe Bergomi ha voluto esaltare l'Italia a poche ore dalla finale di Euro 2020 contro l'Inghilterra: "E' un percorso iniziato tre anni fa, o anche di più, quando è arrivato Roberto Mancini. Ha sempre parlato di coraggio e riportare l'Italia dove merita. Volevamo una partita importante con il Belgio e lì Siamo tornati grandi. Ora Siamo grandi, è giusto divertirsi e giocare con coraggio. Ho letto le dichiarazioni dei calciatori: si parla di cuore, mente ...

