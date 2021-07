Italia-Inghilterra | azzurri pronti alla finale | ecco come sono andate le altre

(Di sabato 10 luglio 2021) Da Roma a Londra, dalle vittorie più emozionanti alle sconfitte più brucianti. Ripercorriamo insieme 87 anni di finaline Da Roma 1934 passando per Città del Messico nel 1970 per arrivare a Berlino 2006 finodi domani a Wembley. Il bilancio dell’con le finali è in leggero vantaggio, 6 vittorie contro 4 sconfitte: un Europeo, quattro Mondiali e un Olimpiade. Tecnicamente le finali disputate prima di quella di domani sarebbero 11 perchè una, proprio quella dell’unico campionato europeo vinto, fu giocata due volte. La primaarriva ai Campionati Mondiali di Roma 1934, la ...

ROMA - Quella contro l'a Wembley sarà la quarta finale per l'agli Europei . Il bilancio finora non sorride agli azzurri, che solo in un'occasione hanno portato a casa il trofeo continentale: era il 1968 e ...Fabio Capello e Gianfranco Zola: gli uomini gol che hanno violato il tempo di Wembley. Marco Tardelli: l'uomo gol della prima vittoria contro l'in un grande torneo internazionale. Europeo 1980, 1 - 0: da allora ci temono (e soffrono) un po' di più. Non perderti le nostre Newsletter "Che Storie!" e "Ultim'ora" ISCRIVITI Scegli l'...Nelle prime partite del torneo Spinazzola era riuscito a conquistare per due volte il titolo di MVP In attesa della finale di EURO 2020 tra Italia e Inghilterra, l’azzurro Leonardo Spinazzola ...La partita tra l'Italia e l'Inghilterra sarà vista da milioni di tifosi, ma in tante città non saranno previsti dei maxischermi per seguire il match.