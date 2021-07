Italia, Gravina avverte: “Festeggiare nel rispetto delle regole” (Di sabato 10 luglio 2021) Domenica 11 luglio ci sarà la tanto attesa finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra e, per sostenere la squadra, si è recato a Londra anche il presidente della FIGC Gabriele Gravina. Egli ha voluto ribadire ai tifosi che bisogna stare attenti ad un eventuale ripresa dei contagi da Covid-19, dunque è necessario non mettere a rischio la salute pubblica. “Siamo orgogliosi – afferma Gravina – di vedere che finalmente è tornato l’amore tra la Nazionale e i suoi tifosi, però bisogna Festeggiare rispettando le misure di sicurezza, stabilite al fine di non mettere a rischio la salute pubblica. Un’altra cosa da evitare ... Leggi su sportface (Di sabato 10 luglio 2021) Domenica 11 luglio ci sarà la tanto attesa finale di Euro 2020 trae Inghilterra e, per sostenere la squadra, si è recato a Londra anche il presidente della FIGC Gabriele. Egli ha voluto ribadire ai tifosi che bisogna stare attenti ad un eventuale ripresa dei contagi da Covid-19, dunque è necessario non mettere a rischio la salute pubblica. “Siamo orgogliosi – afferma– di vedere che finalmente è tornato l’amore tra la Nazionale e i suoi tifosi, però bisognarispettando le misure di sicurezza, stabilite al fine di non mettere a rischio la salute pubblica. Un’altra cosa da evitare ...

