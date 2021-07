Israele e Giordania | l’effetto Biden sull’accordo idrico

Leggi su formiche

(Di sabato 10 luglio 2021) Nessun commento ufficiale è ancora uscito, ma nemmeno nessuno ha smentito quanto riportato dall’informatissimo giornalista israeliano Barak Ravid: il primo ministro israeliano, Naftali Bennett, è volato in forma teoricamente segreta in, dove ha incontrato Re Abdullah II. La visita, eccezionale in forma e sostanza, è avvenuta la scorsa settimana, dopo che da cinque anni Gerusalemme e Amman non avevano incontri formali. Inutile quasi aggiungere che tutto avviene nel contesto in divenire che ha portato alcuni paesi arabi a normalizzare i rapporti con lo stato ebraico sotto quel quadro diplomatico promosso dagli Stati Uniti che prende il nome di “Accordi di ...