Isis | minacce all' Italia e al ministro degli Esteri Di Maio

(Di sabato 10 luglio 2021) Il terrorismo islamico torna a minacciare l'. Roma rimane ancora in cima agli obiettivi dell', in quanto città simbolo del cattolicesimo e dei "crociati. Proccupano, poi, il riferimetno al ...

Advertising

ManlioDS : Tutta la mia vicinanza a @luigidimaio, vittima di minacce dell'#ISIS per il suo ruolo di spicco all'interno della C… - c_appendino : Alle minacce al nostro Paese e al Ministro degli Esteri @luigidimaio da parte dell'Isis, l'unica risposta possibile… - TeresaBellanova : Le minacce dell'#Isis verso l'Italia e il Ministro @luigidimaio sono di assoluta gravità. La mia solidarietà. L'Ita… - GFucci58 : RT @SkyTG24: L’#Isis minaccia l’Italia e il ministro degli Esteri Luigi #DiMaio, che riceve dal mondo della politica pieno sostegno e profo… - v3rd3acqua : RT @GiorgiaMeloni: La mia totale solidarietà al Ministro degli Esteri @luigidimaio per le minacce ricevute dall’Isis. Si faccia sentire fo… -

Ultime Notizie dalla rete : Isis minacce

Roma rimane ancora in cima agli obiettivi dell', in quanto città simbolo del cattolicesimo e dei "crociati. Proccupano, poi, il riferimetno al ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Così nell'..."Il Partito Democratico esprime solidarietà al ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, oggetto di intimidazioni eintollerabili da parte dell'. A lui va la mia personale vicinanza e quella ...BARI - La nostra solidarietà al ministro Di Maio per le minacce ricevute dall’Isis. L’impegno dell’Italia nella lotta contro il terrorismo va avanti con sempre più determinazione. Siamo al fianco di L ...Le minacce indirizzate al nostro Paese e al ministro Di Maio arrivano proprio dopo il vertice della coalizione anti-Isis a Roma.