Isis | minacce all' Italia e al ministro degli Esteri Di Maio

(Di sabato 10 luglio 2021) Il terrorismo islamico torna a minacciare l'. Roma rimane ancora in cima agli obiettivi dell', in quanto città simbolo del cattolicesimo e dei "crociati. Proccupano, poi, il riferimetno al ...

Ultime Notizie dalla rete : Isis minacce

Secondo i nostri 007 non vi sarebbero elementi concreti di, ma l'impegno dell'Italia entro il Sahel potrebbe esporci ad azioni ritorsive.Intanto il ministro degli Esteri Di Maio risponde alledell': 'Non fermeranno l'azione dell'Italia nella lotta al terrorismo'. Il segretario di Stato Usa Blinken condanna su twitter 'le ...L’8 luglio 2021 il settimanale Al-Naba pubblica un editoriale al vetriolo in parte riproposto dalla stampa italiana due giorni più tardi per le minacce all’Italia e al Ministro degli Esteri Luigi Di M ...Nella provincia di Cabo Delgado si sta aggravando sempre di più. Sono centinaia i morti ed oltre 200.000 gli sfollati in fuga dalle violenze degli jihadisti di Ansar al-Sunna.