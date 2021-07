Inzaghi: «Ho scelto il Brescia d’istinto. Mercato? C’è sintonia» (Di sabato 10 luglio 2021) Filippo Inzaghi, allenatore del Brescia, ha parlato ai microfoni di Teletutto in vista della prossima stagione di Serie B Filippo Inzaghi, allenatore del Brescia, ha parlato ai microfoni di Teletutto in vista della prossima stagione di Serie B. Le sue dichiarazioni. Brescia – «Qualcuno mi ha chiesto chi me lo ha fatto fare di scegliere il Brescia. Avevo anche altro e in un’altra categoria da valutare… Ma ho scelto di istinto e di cuore. Anzi, ciò che mi ha convinto sono stati il corteggiamento e l’insistenza di Cellino. Il presidente è stato determinante perché mi ha ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 luglio 2021) Filippo, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Teletutto in vista della prossima stagione di Serie B Filippo, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Teletutto in vista della prossima stagione di Serie B. Le sue dichiarazioni.– «Qualcuno mi ha chiesto chi me lo ha fatto fare di scegliere il. Avevo anche altro e in un’altra categoria da valutare… Ma hodi istinto e di cuore. Anzi, ciò che mi ha convinto sono stati il corteggiamento e l’insistenza di Cellino. Il presidente è stato determinante perché mi ha ...

