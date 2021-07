Incentivi auto - In arrivo 350 milioni, dimezzato il bonus per l'usato Euro 6: ecco tutte le agevolazioni (Di sabato 10 luglio 2021) Con l'ok a un emendamento del governo, la commissione Bilancio della Camera ha approvato il rifinanziamento degli Incentivi auto: un passaggio, questo, che rende sostanzialmente scontato il via libera definitivo, che arriverà più avanti. I nuovi fondi, pari a 350 milioni di Euro, rientreranno nel decreto Sostegni bis che passerà all'esame della Camera nei prossimi giorni, per poi approdare in Senato: l'approvazione dovrà avvenire entro il 25 luglio. Rispetto alla bozza dei giorni scorsi, però, ci sono diverse novità, a cominciare dagli importi destinati all'acquisto di auto usate. Il nuovo. Dei 350 ... Leggi su quattroruote (Di sabato 10 luglio 2021) Con l'ok a un emendamento del governo, la commissione Bilancio della Camera ha approvato il rifinanziamento degli: un passaggio, questo, che rende sostanzialmente scontato il via libera definitivo, che arriverà più avanti. I nuovi fondi, pari a 350di, rientreranno nel decreto Sostegni bis che passerà all'esame della Camera nei prossimi giorni, per poi approdare in Senato: l'approvazione dovrà avvenire entro il 25 luglio. Rispetto alla bozza dei giorni scorsi, però, ci sono diverse novità, a cominciare dagli importi destinati all'acquisto diusate. Il nuovo. Dei 350 ...

