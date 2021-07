“In che stato era quando uccise il padre”. Coniugi Bolzano, i risultati della perizia su Benno Neumair (Di sabato 10 luglio 2021) L’omicidio dei Coniugi di Bolzano Peter Neumair e Laura Perselli ha sconvolto l’Italia intera. Ad essere accusato del duplice atto criminale è stato il figlio Benno Neumair, che si trova recluso in carcere dopo aver confessato tutto. Ora sono emerse novità in merito allo stato mentale del presunto assassino, visto che sono stati pubblicati i primi risultati derivanti dalla perizia psichiatrica. E quanto emerso potrebbe in qualche modo cambiare l’evolversi della situazione per il giovane rinchiuso in prigione. Un po’ di ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 10 luglio 2021) L’omicidio deidiPetere Laura Perselli ha sconvolto l’Italia intera. Ad essere accusato del duplice atto criminale èil figlio, che si trova recluso in carcere dopo aver confessato tutto. Ora sono emerse novità in merito allomentale del presunto assassino, visto che sono stati pubblicati i primiderivanti dallapsichiatrica. E quanto emerso potrebbe in qualche modo cambiare l’evolversisituazione per il giovane rinchiuso in prigione. Un po’ di ...

