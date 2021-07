Il Volo, concerto posticipato: l’annuncio a sorpresa cancella la delusione (Di sabato 10 luglio 2021) I fan de Il Volo non potranno assistere ai concerti previsti quest’anno per il tour “10 Years Live”, ma l’annuncio cancella la loro delusione. (Photo by Daniele Venturelli )È stata rinviata la grande festa de Il Volo. I concerti previsti quest’anno per celebrare i 10 anni di carriera del trio sono stati rinviati. I fan di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble non potranno così assistere nel 2021 ai concerti del tour “10 Years – Live” previsti a Verona, Taormina, Milano, Roma e Torino. Nello specifico niente da fare per le date dei prossimi 29 e 30 agosto all’Arena di Verona. Così come i ... Leggi su cityroma (Di sabato 10 luglio 2021) I fan de Ilnon potranno assistere ai concerti previsti quest’anno per il tour “10 Years Live”, mala loro. (Photo by Daniele Venturelli )È stata rinviata la grande festa de Il. I concerti previsti quest’anno per celebrare i 10 anni di carriera del trio sono stati rinviati. I fan di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble non potranno così assistere nel 2021 ai concerti del tour “10 Years – Live” previsti a Verona, Taormina, Milano, Roma e Torino. Nello specifico niente da fare per le date dei prossimi 29 e 30 agosto all’Arena di Verona. Così come i ...

