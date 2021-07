Il Tour de France e l'epoca nuova del ciclismo (Di sabato 10 luglio 2021) Era il settembre del 1993 quando le radio iniziarono a trasmettere la canzone di Francesco De Gregori Il bandito e il campione, brano incentrato sulla storia di Costante Girardengo e Sante Pollastri. “C’è una cosa che mi ha colpito di questa canzone. Sta in una frase: quando si correva per rabbia o per amore. Era davvero così. Manca la fame, ma tutti correvamo per fame”, disse Antonio Negrini a Rino Negri. Negrini con Girardengo corse per quattro anni, maglia Maino. “Allora per noi la bicicletta era tutto. Pedalare voleva sì dire allontanarsi dalle difficoltà della vita, ma anche era l’unica cosa che volevamo. C’era un profondo amore per la bici, non era solo sport. Le ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 10 luglio 2021) Era il settembre del 1993 quando le radio iniziarono a trasmettere la canzone disco De Gregori Il bandito e il campione, brano incentrato sulla storia di Costante Girardengo e Sante Pollastri. “C’è una cosa che mi ha colpito di questa canzone. Sta in una frase: quando si correva per rabbia o per amore. Era davvero così. Manca la fame, ma tutti correvamo per fame”, disse Antonio Negrini a Rino Negri. Negrini con Girardengo corse per quattro anni, maglia Maino. “Allora per noi la bicicletta era tutto. Pedalare voleva sì dire allontanarsi dalle difficoltà della vita, ma anche era l’unica cosa che volevamo. C’era un profondo amore per la bici, non era solo sport. Le ...

