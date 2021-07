«Il thriller racconta l'alterazione dei sentimenti che induce al crimine» dice lo scrittore amatissimo per le storie della Napoli nera. Che ora fa da sfondo alla simpatia assistente sociale Mina Settembre (Di sabato 10 luglio 2021) Galeotta fu la locandina di un concorso letterario, appesa al Gran Caffè Gambrinus di Napoli. Per scherzo, i colleghi dell’allora bancario Maurizio de Giovanni lo iscrissero. E lui, che non aveva mai scritto una riga ma era un lettore appassionato, accettò la sfida. Vinse, e dalla pubblicazione del suo primo romanzo nel 2007 non si è più fermato. È questa la genesi di uno degli scrittori più amati dal pubblico italiano: 2 milioni e mezzo di copie vendute, 32 romanzi, una sessantina di libri inclusi saggi, sceneggiature e testi teatrali scritti nell’arco di 14 anni, con traduzioni in 42 Paesi. È infaticabile: «Mi piace rompere lo stereotipo del napoletano ... Leggi su iodonna (Di sabato 10 luglio 2021) Galeotta fu la locandina di un concorso letterario, appesa al Gran Caffè Gambrinus di. Per scherzo, i colleghi dell’allora bancario Maurizio de Giovanni lo iscrissero. E lui, che non aveva mai scritto una riga ma era un lettore appassionato, accettò la sfida. Vinse, e dpubblicazione del suo primo romanzo nel 2007 non si è più fermato. È questa la genesi di uno degli scrittori più amati dal pubblico italiano: 2 milioni e mezzo di copie vendute, 32 romanzi, una sessantina di libri inclusi saggi, sceneggiature e testi teatrali scritti nell’arco di 14 anni, con traduzioni in 42 Paesi. È infaticabile: «Mi piace rompere lo stereotipo del napoletano ...

