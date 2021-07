Il Tennis Club Bergamo si rifà il look: “Più moderno e con nuovi servizi, anche i campi da Padel” (Di sabato 10 luglio 2021) I primi lavori dovrebbero cominciare a settembre. Sono quelli di un progetto davvero ambizioso, che mira a ridisegnare completamente lo storico Tennis Club Bergamo di via Ruggeri da Stabello: con 7 campi coperti e scoperti, il principale circolo di Tennis della città. Affidato all’architetto Mauro Piantelli dello studio De8 Architetti, i lavori di restyling sono stati presentati venerdì 9 luglio alle 18 dal presidente del Tennis Club Giorgio Berta e dal presidente di Automha Franco Togni, ideatore del progetto. Secondo indiscrezioni, proprio l’azienda di Azzano San Paolo – ... Leggi su bergamonews (Di sabato 10 luglio 2021) I primi lavori dovrebbero cominciare a settembre. Sono quelli di un progetto davvero ambizioso, che mira a ridisegnare completamente lo storicodi via Ruggeri da Stabello: con 7coperti e scoperti, il principale circolo didella città. Affidato all’architetto Mauro Piantelli dello studio De8 Architetti, i lavori di restyling sono stati presentati venerdì 9 luglio alle 18 dal presidente delGiorgio Berta e dal presidente di Automha Franco Togni, ideatore del progetto. Secondo indiscrezioni, proprio l’azienda di Azzano San Paolo – ...

