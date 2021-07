Il tempo scolpisce deserti e ghiacciai E Richard De Tscharner immortala nuove armonie

(Di sabato 10 luglio 2021) Le foto diDein mostra a Todi guarda le foto L’Algeria, l’Islanda, il Perù, gli Stati Uniti, l’Italia, la Cambogia: sono tra i 22 Paesi in cuiDeha scattato le 59 foto, in bianco e nero, de Il canto della terra. Un poema fotografico, mostra sul lavoro del fotografo svizzero, noto per le immagini dedicate al paesaggio. ...

Ultime Notizie dalla rete : tempo scolpisce

Borderline24.com

'Il canto della terra': le foto di Richard De Tscharner in mostra a Todi Ildeserti e ghiacciai. E il fotografo svizzero immortala nuove armonie. La mostra sarà aperta fino al 22 agosto di Emilia Grossi Le foto di Richard De Tscharner in mostra a Todi guarda ..."In Rock", uscito nel 1970,l'hard rock inglese e apre la finestra su un mondo, ma quelli,... Frenesia, si diceva: ilè scarso e la band non vuole essere incatenata a qualche cosa di ...Realizzata a Pietrasanta la statua di Mary McLeod Bethun, la prima donna afro-americana a rappresentare uno Stato - Pietrasanta "scolpisce" Mary McLeod Bethune. è stata la prima donna e la primo afro- ...Federica Panicucci sta trascorrendo le vacanze a Forte dei Marmi col suo compagno. La conduttrice è in forma smagliante come si può notare dalle foto condivise sui social, dove ha sfoggiato anche un b ...