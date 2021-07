Il ritorno di RoboCop pare un successo annunciato | ecco il teaser del nuovo capitolo

(Di sabato 10 luglio 2021) Ildi, l’eroe dei fumetti, del cinema ed ora anche dei videogiochi, in untrailer che preannuncia grandi cose.: Rogue Cityfa il suoin grande stile. L’eroe anni ’80 di cinema e fumetti torna con un videogioco a lui dedicato, con l’obbiettivo di riportare in auge quella che possiamo definire tranquillamente come un’icona cult del decennio più bello e colorato della storia. POTREBBE INTERESSARTI –> PES 2022 farà dimenticare Fifa 2022 grazie a questa sceltatorna per riconquistare i cuori di milioni ...

Personalmente la singola notizia più importante relativa al festival di Cannes è ilal ... Courtesy of Orion Pictures(1987) Ecco un raro caso di film di Verhoeven del quale era ...Ora, complice anche ildelle leggende action anni '80 in giochi come C all of Duty Warzone ,tenterà di farsi nuovamente strada nell'universo dei videogames. Nacon ha infatti ...Il nuovo RoboCop Rogue City sarà disponibile su PC e console dal 2023, ecco il primo teaser trailer del nuovo gioco di NACON ...Nacon e Metro Goldwyn Mayer (MGM) hanno stretto un accordo finalizzato al lancio di un nuovo videogioco dedicato a RoboCop, il poliziotto robotico apparso per la prima volta nel 1987. Il gioco, ...