Il pompiere con il Rosario in mano: l’immagine che ha fatto il giro del mondo (Di sabato 10 luglio 2021) Una foto immortala una storia che ci fa capire come la fede emerge nei momenti di maggiore difficoltà. Un pompiere che recita il Rosario che, oltre che con le mani anche con il cuore, aiuta i suoi compagni di lavoro per salvare vite umane. Una foto non recente, ma che ci fa capire come questo L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 10 luglio 2021) Una foto immortala una storia che ci fa capire come la fede emerge nei momenti di maggiore difficoltà. Unche recita ilche, oltre che con le mani anche con il cuore, aiuta i suoi compagni di lavoro per salvare vite umane. Una foto non recente, ma che ci fa capire come questo L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

PocaterraPaolo : @PieroSansonetti Sanso, non sei più di sinistra? Con il passare degli anni sei passato da incendiario a pompiere? - RaffaelePizzati : RT @RaffaelePizzati: DAGONEWS! - E' STATO SALVINI, IN CONTATTO CON GIULIA BONGIORNO, A FARE DA PONTIERE-POMPIERE PER... - mrcllznn : DAGONEWS! - E' STATO SALVINI, IN CONTATTO CON GIULIA BONGIORNO, A FARE DA PONTIERE-POMPIERE PER... - RaffaelePizzati : DAGONEWS! - E' STATO SALVINI, IN CONTATTO CON GIULIA BONGIORNO, A FARE DA PONTIERE-POMPIERE PER... - cpetacci : DAGONEWS! - E' STATO SALVINI, IN CONTATTO CON GIULIA BONGIORNO, A FARE DA PONTIERE-POMPIERE PER...… -