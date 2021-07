Il Paradiso delle Signore 6, alti e bassi per Ludovica e Marcello: si lasciano o si sposano? (Di sabato 10 luglio 2021) In attesa della ripartenza de Il Paradiso delle Signore, che tornerà a settembre su Rai 1 con le inedite puntate della sesta stagione, gli attori sono alle prese con le registrazioni e non si fermano nemmeno sotto i cocenti raggi estivi. L'interprete di Marcello Barbieri ha pubblicato una foto all'interno del suo seguitissimo profilo Instagram nel quale ha parlato del suo mestiere di attore. Intanto spuntano le anticipazioni che riguardano Marcello e Ludovica. A quanto pare, tra i due innamorati ci sarà delle prove da superare. L'interprete di Marcello ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 10 luglio 2021) In attesa della ripartenza de Il, che tornerà a settembre su Rai 1 con le inedite puntate della sesta stagione, gli attori sono alle prese con le registrazioni e non si fermano nemmeno sotto i cocenti raggi estivi. L'interprete diBarbieri ha pubblicato una foto all'interno del suo seguitissimo profilo Instagram nel quale ha parlato del suo mestiere di attore. Intanto spuntano le anticipazioni che riguardano. A quanto pare, tra i due innamorati ci saràprove da superare. L'interprete di...

Advertising

IreneRosannaV : Stamattina ho fatto colazione con. Un cornetto salato integrale con i cereali CALDO, appositamente sfornato per me.… - necroforo651 : @venere_dirimmel Mmmmmh inizio delle caviglie fino al paradiso tra le cosce a baciarti e leccarti - TrevisoVerdi : RT @greenbluegedi: Il paradiso dei ciclisti, la lunga via delle Dolomiti tra Dobbiaco e Cortina - MrCorwin : @Simonezero0 @comein1specchio A sentire alcuni era u paradiso terrestre. C'era anche questo, sicuramente. Come ogg… - BasakaylaP : RT @repubblica: Il paradiso dei ciclisti, la lunga via delle Dolomiti tra Dobbiaco e Cortina -