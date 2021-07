Il nuovo manifesto per la sicurezza nazionale russa sa di passato (Di sabato 10 luglio 2021) Economia, ambiente e sicurezza nazionale: il manifesto sottoscritto da Vladimir Putin fa un salto nel passato, in una lotta costante fra nazionalismi e transnazionalismi Non solo economia, ma una vera e propria dichiarazione di guerra ideologica e culturale. Il nuovo manifesto per la sicurezza nazionale russa, sottoscritto da Vladimir Putin, fa un salto nel passato, riportando in auge la lotta ideologica fra l’Occidente e il resto del mondo. Il documento di 44 pagine firmato da Putin il 2 luglio, riprende le basi ... Leggi su zon (Di sabato 10 luglio 2021) Economia, ambiente e: ilsottoscritto da Vladimir Putin fa un salto nel, in una lotta costante fra nazionalismi e transnazionalismi Non solo economia, ma una vera e propria dichiarazione di guerra ideologica e culturale. Ilper la, sottoscritto da Vladimir Putin, fa un salto nel, riportando in auge la lotta ideologica fra l’Occidente e il resto del mondo. Il documento di 44 pagine firmato da Putin il 2 luglio, riprende le basi ...

