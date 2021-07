Il nuovo effetto collaterale, Pfizer e Moderna: ecco come aggiornano il bugiardino, quale rischio si corre (Di sabato 10 luglio 2021) Nuovi effetti collaterali dopo il vaccino. La scoperta arriva dalla Gran Bretagna che proprio in questi giorni deve fare i conti con un picco di contagi a causa della variante Delta. A spiegare quanto starebbe accadendo è The Mirror, la Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) che ha annunciato che chiunque manifesti "respiro corto, dolori al petto o la sensazione di avere i battiti accelerati e palpitazioni", deve immediatamente riferire i sintomi al personale medico. Il siero nel mirino è quello di Pfizer e Moderna. La scoperta è stata fatta dopo che un centinaio di pazienti ha manifestato sintomi simili alla miocardite. Si ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 10 luglio 2021) Nuovi effetti collaterali dopo il vaccino. La scoperta arriva dalla Gran Bretagna che proprio in questi giorni deve fare i conti con un picco di contagi a causa della variante Delta. A spiegare quanto starebbe accadendo è The Mirror, la Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) che ha annunciato che chiunque manifesti "respiro corto, dolori al petto o la sensazione di avere i battiti accelerati e palpitazioni", deve immediatamente riferire i sintomi al personale medico. Il siero nel mirino è quello di. La scoperta è stata fatta dopo che un centinaio di pazienti ha manifestato sintomi simili alla miocardite. Si ...

