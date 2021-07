Il Marocco guarda alle Fremm per difendere le sue coste. Ecco perché (Di sabato 10 luglio 2021) Dopo l’Indonesia e l’Egitto un altro Paese musulmano, il Marocco, guarda fregate classe Fremm di Fincantieri per ammodernare la propria marina e difendere le sue coste. La notizia è apparsa in questi giorni sulla stampa marocchina che ha sottolineato la forza dell’interessamento di Rabat per tale prospettiva. Spiega infatti il sito informativo marocchino Maghress che il Marocco si avvia a rafforzare la propria marina con nuove unità di fregate da combattimento di nuova generazione, che questa volta potrebbero arrivare dalle fabbriche italiane. Si parla quindi di trattative ... Leggi su formiche (Di sabato 10 luglio 2021) Dopo l’Indonesia e l’Egitto un altro Paese musulmano, ilfregate classedi Fincantieri per ammodernare la propria marina ele sue. La notizia è apparsa in questi giorni sulla stampa marocchina che ha sottolineato la forza dell’interessamento di Rabat per tale prospettiva. Spiega infatti il sito informativo marocchino Maghress che ilsi avvia a rafforzare la propria marina con nuove unità di fregate da combattimento di nuova generazione, che questa volta potrebbero arrivare dfabbriche italiane. Si parla quindi di trattative ...

