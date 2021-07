Il governo di Haiti ha chiesto a Usa e Onu militari per garantire la sicurezza

(Di sabato 10 luglio 2021) Il caos e la richiesta di stabilità per non sprofondare ancoa di più nel caos. Ilano ha inviato una lettera all'amministrazione Biden chiedendo l'invio "urgente" di truppe per...

Advertising

bugsbonny76 : RT @Amos8125: E cmq nemmeno ci riescono, è solo la macchina della propaganda occidentale che fa da cassa di risonanza. I cubani sanno benis… - folucar : RT @maurovanetti: Una cosa che mi colpisce sempre dei cubani di destra è l'idea totalmente sballata che hanno delle condizioni di vita che… - dovecavolo : RT @Amos8125: E cmq nemmeno ci riescono, è solo la macchina della propaganda occidentale che fa da cassa di risonanza. I cubani sanno benis… - giovcusumano : RT @maurovanetti: Una cosa che mi colpisce sempre dei cubani di destra è l'idea totalmente sballata che hanno delle condizioni di vita che… - seb_lamberti : RT @maurovanetti: Una cosa che mi colpisce sempre dei cubani di destra è l'idea totalmente sballata che hanno delle condizioni di vita che… -

Ultime Notizie dalla rete : governo Haiti

...è appena rimessa in piedi all'indomani del cosiddetto decennio delle pandemie e che vede al... Read More In Evidenza, arrestata presunta mente omicidio presidente Moise 12 Luglio 2021 La ...Nella notte tra martedì e mercoledì 7 luglio il presidente della Repubblica diJ ovenel Moise e stato ucciso , presso la propria residenza privata, da un commando di uomini ...del. L'...BUENOS AIRES. – Pur fra mille incertezze, sembrano aver fatto un decisivo passo in avanti le indagini sull’assassinio, il 7 luglio a Port au Prince, del presidente haitiano Jo ...Nei giorni in cui la malcapitata Haiti torna alla ribalta ... quasi per abitudine. Raduno pro-governo in Plaza de la Revolucíon (Keystone) Fidel Castro è morto nel 2016, quel comunismo è morto a ...