Il feroce PSG | la squadra col deserto intorno

(Di sabato 10 luglio 2021) Restaurazione e rivoluzione non sono concetti poi così antitetici. Perché dopo essersi impossessati del potere sono mossi entrambi dallo stesso bisogno. Quello di costruire una legittimazione in grado di eternarli. Serve un racconto epico capace di creare simboli nei quali identificarsi. E una retorica condensata in frasi spot facili da ripetere. Due mesi fa il rapido naufragio della Superlega era stato accolto da pubbliche manifestazioni di giubilo. La tirannia dei ricchi era stata ricacciata indietro, si era urlato. Il calcio aveva confermato la sua essenza di gioco del popolo, si era ululato. Un’allucinazione collettiva che era diventata dogma indiscutibile. Solo che adesso l’attualità ...

... tanto che l'attaccante argentino ha lasciato l'Inter per sposare la causa delmentre Totti, ... e sa essere "" nei giudizi: tanti ottimi allenatori prima di lui ci sono passati. Vedremo ...Una cronacae divertita della telecronaca enfatica e zeppa di errori. La perenne sorpresa per Pessina che ... lo aveva fatto anche in occasione di- Atalanta di Champions . Dopodiché Oliver ...Non c’è club che non abbia comprato il proprio blasone con il blocchetto degli assegni, ma il modo in cui lo sta facendo il PSG è feroce e inedito, quasi volgare. E smentisce quella frase pronunciata ...La mamma-agente del centrocampista della Juventus Adrien Rabiot è conosciuta nel mondo del calcio per il suo carattere un po' particolare, ma quanto ricostruito dai media francesi dopo la sfida con la ...