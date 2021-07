Il Covid rialza la testa tra indici in salita e vaccini al rallenty. Tre giorni di fila con oltre mille casi. Sei regioni tornano in pericolo (Di sabato 10 luglio 2021) Corre anche in Europa e fa paura la variante Delta. In Gran Bretagna i casi in 24 ore schizzano a 35.707, segnando un nuovo picco da gennaio, in Francia il 50% dei contagi è da ricondurre alla Delta e aumentano i paesi che sconsigliano i viaggi in Spagna per il rischio-Covid. Perfino la Germania l’ha inserita nella lista, includendo anche Maiorca e le Canarie. Il timore è quello di rivivere il film dell’estate scorsa dove all’allentamento delle tensioni seguì un’impennata dei casi. Per questo si rinnovano gli appelli alle vaccinazioni che, anche se non frenano i contagi, di certo influiscono sulla drastica diminuzione dei ricoveri. Tanto ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 10 luglio 2021) Corre anche in Europa e fa paura la variante Delta. In Gran Bretagna iin 24 ore schizzano a 35.707, segnando un nuovo picco da gennaio, in Francia il 50% dei contagi è da ricondurre alla Delta e aumentano i paesi che sconsigliano i viaggi in Spagna per il rischio-. Perfino la Germania l’ha inserita nella lista, includendo anche Maiorca e le Canarie. Il timore è quello di rivivere il film dell’estate scorsa dove all’allentamento delle tensioni seguì un’impennata dei. Per questo si rinnovano gli appelli alle vaccinazioni che, anche se non frenano i contagi, di certo influiscono sulla drastica diminuzione dei ricoveri. Tanto ...

Advertising

fcolarieti : Il Covid rialza la testa tra indici in salita e vaccini al rallenty. Tre giorni di fila con oltre mille casi. Sei r… - infoitsalute : Il covid con la variante Delta rialza la testa, ma il vaccino protegge al 100% - lasiciliait : Il covid con la variante Delta rialza la testa, ma il vaccino protegge al 100% - QuiNewsMassaCar : Tra le Apuane il Covid rialza la testa - SoniaLaVera : RT @SecolodItalia1: Il Covid rialza la testa: indice Rt in risalita a 0,66. La ricercatrice Colizza: ecco cosa accadrà in autunno https://t… -