I motivi che spingono Biden a lasciare l’Afghanistan

Lo scorso aprile il presidente degli Stati Uniti Joe Biden aveva annunciato il ritiro delle truppe americane dall'Afghanistan. Appena due giorni fa Biden ha ribadito con fermezza la decisione – molti vedono nella scelta del presidente USA un gettare la spugna sul progetto di state-building, altri analisti invece abbracciano la decisione, percependola non come un'arresa ma soltanto un punto di arrivo quasi "fisiologico". WASHINGTON, DC – JULY 08: U.S. President Joe Biden speaks during an East Room event on troop withdrawal from Afghanistan at the White House July 8, 2021 in Washington, DC.

MatteoRichetti : #Salvini che da un po’ non vede persone in carne e ossa incontrarsi in luoghi diversi da un lido non ci ha riconosc… - danieleviotti : Anche io vorrei che tutti fossero favorevoli al #DdlZan. Ma purtroppo non è possibile. E non lo è perché chi è cont… - Itinara : RT @catenaaurea66: Chi si è vaccinato lo ha fatto liberamente con preparati dei quali si è in qualche misura fidato e per motivi che posson… - asrpassione : Tralasciando scaramanzie e gufate, quello che penso veramente sulla finale è che vincerà l'Inghilterra per vari mot… - Canone_Inverso_ : RT @EntropicBazaar: Nei suoi documenti interni la CIA affermava che 'il tipo di propaganda più efficace' è quella in cui 'il soggetto opera… -

Ultime Notizie dalla rete : motivi che Toto Cutugno, quanto guadagna il cantante de 'L'Italiano': il patrimonio Cresce La Spezia, dove la sua famiglia si trasferisce, per motivi lavorativi, a pochi mesi dalla ... Il 1965 nasce Toto e i Tati , con l'artista che ottiene un contratto con la Carosello Records, con ...

Travaglio demolisce M5s sulla riforma della giustizia: 'A 90° al cospetto di Draghi' Per Travaglio è da preferirsi di gran lunga quella di Bonafede per una serie di motivi, che lui elenca nel suo lungo editoriale. Per lui non c'è giustificazione per i pentastellati: "Si sono piegati ...

10 foto che ti faranno innamorare del Salento SiViaggia Promozione, gran colpo Sant: Chiacchiarelli è giallorosso Diversi anni tra Eccellenza e Serie D (San Nicolò, Fano, Virtus Francavilla, Nereto, Miglianico e Guardiagrele) per il fantasista classe 1988 che ora vestirà ...

5 motivi per cui usare Facebook è (ancora) un’ottima idea Usare Facebook nel 2021 non è poi un’esperienza così sconvolgente. Oltre ad essere il social network che raccoglie più persone in assoluto, di qualsiasi fascia d’età, ci sono tante buone ragioni per ...

